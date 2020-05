Lelystad ondergaat met 15 nieuwelingen complete metamorfose

SPELERSCARROUSEL Chris van der Meulen gaat nog een jaar rennen, schieten en scoren in het shirt van Berkum

11 mei Kent iedereen dat verhaal van die aanvaller, die zou stoppen? Juist ja, hij stopt dus niet, hij gaat door. Chris van der Meulen (36) is ook na de zomer in de hoofdklasse te zien bij Berkum, in zijn twintigste seizoen in het eerste team.