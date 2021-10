Lelystadse globetrotters zien Batavia’90 weer een stadsderby winnen, Zandvliet in het winnende kamp

eerste klasse Oud-PEC Zwolle speler Shaquile Woudstra trekt tegenwoor­dig ten strijde als soldaat voor Defensie en Rohda Raalte

17 oktober De derby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle of die tussen Heracles Almelo en FC Twente was er eentje die een aantal jaar gelden meer voor de hand lag. Maar vandaag de dag speelt Shaquile Woudstra, oud-jeugdspeler van FC Twente en PEC Zwolle, zijn derby’s in de eerste klasse. Zijn club Rohda Raalte nam het op tegen SV Dalfsen en won met minimale cijfers: 1-0.