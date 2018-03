Lemele knokt zich naar punt tegen Avereest

Gramsbergen wordt overrompeld door NEC Delfzijl

18:32 SV Gramsbergen hoopte de winstreeks in de derde periode door te zetten tegen NEC Delfzijl, maar had in de ontmoeting met de concurrent weinig in te brengen. De ploeg van trainer Jan Peter Jonkman werd in de eerste helft overlopen door de tegenstander en verloor met 0-3.