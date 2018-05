Lemele laat het lelijk liggen tegen Sportclub Rijssen

Rijssen was met name gevaarlijk via Maxim van Straaten, die vijf minuten voor tijd de 2-2 binnenschoot. Daarvoor had Thijs Tijnink de Sallanders op 1-1 gezet en was teamgenoot Ugurcan Gokay zo behulpzaam om een voorzet van Remon Kleinlugtenbeld snoeihard in eigen goal te trappen. Dat was de 2-1.