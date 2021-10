Lemelerveld boekt broodnodige overwinning bij Wijhe (4-0)

Dorpsclub Lemelerveld haalt weer even opgelucht adem. Met een afgetekende 4-0 overwinning op Wijhe’92 raakt de degradatiestreep voorlopig even uit zicht. Voor trainer Kelvin Bonhof is handhaving een must, maar gelijktijdig een grote uitdaging.

,,Er lopen verschillende spelers in mijn selectie die zeker tweede klasse-waardig zijn. Ik gun het hen van harte dat we in deze klasse blijven voetballen.” Bonhof is na afloop van het sterke optreden van zijn ploeg tegen Wijhe blij met de overwinning, maar tevens kritisch. Hij is ervan overtuigd dat zijn selectie op dit moment te smal is om het een heel seizoen vol te houden op dit niveau. Daarom wil hij steun vanuit de vereniging in de strijd om handhaving.

,,Het lastige is dat we een krappe selectie hebben met continue wisselingen in de veldbezetting. Spelers die wel of niet beschikbaar zijn. Soms is het roeien met de riemen die je hebt. Zo simpel is het.” Dat het een seizoen vol uitdagingen wordt onderkent Bonhof direct. Wist hij niet voordat hij dit seizoen aan de klus als hoofdtrainer begon dat de samenstelling van de selectie een uitdaging was?

Bonhof: ,,Laat ik het zo zeggen: ik vind dat ik bepaalde dingen intern moet houden en dat doe ik ook. Maar het bestuur en ik zijn wel in overleg hoe we dat anders moeten indelen voor het komende seizoen. Zij weten hoe ik erover denk en zij hebben ook een eigen denkwijze. De komende weken gaan we echt wel conclusies trekken.”

Quote We hebben genoeg jongens die het niveau van de tweede klasse hebben. Die moeten we ook dat podium bieden Kelvin Bonhof - trainer Lemelerveld

Trainer met ambitie

Naast trainer van Lemelerveld is Bonhof ook assistent-trainer Go Ahead Eagles onder 21. Hij heeft zijn ambities ook besproken met het bestuur van Lemelerveld. Hij volgt de cursus UEFA A, waarmee hij straks de top van het Nederlandse amateurvoetbal mag coachen. ,,Ik vind dat je de voorwaarden moet creëren om te presteren. Daar heb ik bepaalde ideeën voor aangedragen. We zijn daarover met elkaar in gesprek en we gaan zien wat mogelijk is en wat niet.”

Of club en trainer elkaar gaan vinden is afwachten. De voorganger van Bonhof (Richard Smit, SL.) ondervond destijds ook dat de belangen van clubbestuurders niet altijd stroken met het belang van de trainer. ,,Patronen zijn er soms ook om doorbroken te worden. Zo lang ik het gevoel heb dat de spelers mij steunen ga ik de uitdaging vol aan. Dat gevoel heb ik tot nu toe zeker.”

Sterke kern

De jonge trainer is ervan overtuigd dat hij weet wat er nodig is om structureel een tweedeklasser te worden en te blijven. ,,We hebben genoeg jongens die het niveau van de tweede klasse hebben. Die moeten we ook dat podium bieden. Als ze dat willen, dan zal het wennen zijn voor de club. Ik zou het in ieder geval heel erg zonde vinden als we die negen a tien jongens die het niveau zeker hebben niet dat podium kunnen bieden. Daarvoor hebben ze teveel potentie.”

Voor de korte termijn verandert er voor Bonhof niet veel. En het werken met de krappe selectie maakt het voor hem bij tijd en wijle best lastig. ,,Volgende week wordt bijvoorbeeld weer een uitdaging als ik niet de beschikking heb over alle spelers die er vandaag wel waren. Dan zal blijken dat het niveauverschil onderling te groot is.”

Gelaten na ruime nederlaag Trainer John Beijen legde zich gelaten neer bij de ruime nederlaag tegen Lemelerveld. “Ik vond ons een uur lang de beter voetballende ploeg. We krijgen een heel ongelukkig doelpunt tegen op een heel ongelukkig moment.” Beijen doelt op de vrije trap in de laatste minuut van de eerste helft door als voorzet bedoelt was. “Die bal stuitert via de binnenkant van de paal het doel in.” In de tweede helft gaat Wijhe op zoek naar de gelijkmaker, maar krijgt in de omschakeling de deksel op de neus. Beijen: “Wij komen er via de vleugels wel door, maar kunnen voor het doel niet gevaarlijk worden. Na de 2-0 en 3-0 is het natuurlijk klaar. Dan hoop je alleen nog maar dat de scheidsrechter voor het einde fluit.”