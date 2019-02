Lemelerveld en Dalfsen vechten om de hoofdprijs

TITEL INZET DERBYIn de noordelijke tweede klasse staan twee ploegen uit dezelfde gemeente bovenaan: Lemelerveld en Dalfsen, oranjewit en roodgeel. Zondag staan de buren tegenover elkaar. Inzet is de koppositie en natuurlijk het psychologische voordeel in de titelstrijd.

Wie wordt kampioen? Een aantal stellingen voor de topscorers Stijn Kogelman (Lemelerveld, 25 jaar, 14 14 goals) en Jeroen Kamphuis (Dalfsen, 22 jaar, 12 goals).

Derbywinnaar wordt kampioen

Kogelman: ,,Als wij winnen hebben we een gat van zes punten. Dat lijkt me de beslissing. Ik geloof namelijk niet dat Dalfsen, Heerde en Stadskanaal alles gaan winnen. Dat betekent dat wij nog drie keer mogen verliezen, want ons doelsaldo is geweldig.''

Kamphuis: ,,Nee. Na zondag hebben we nog een heel aantal wedstrijden. Wij hebben een dip gehad met twee nederlagen, waarom zou dat bij hen niet kunnen gebeuren?''

Wij horen in de eerste klasse

Kogelman: ,,Dat denk ik zeker wel. Combinatievoetbal is onze kracht. We willen áltijd opbouwen van achteruit. Maar als het nodig is trappen we de bal net zo makkelijk over de zijlijn. Zondag tegen Rolder Boys (1-3) was bijvoorbeeld een echte bikkelwedstrijd. En dan staan we ons mannetje net zo goed.''

Kamphuis: ,,Geen idee. Hoe groot is de stap naar de eerste klasse? Niemand van ons heeft ooit op dat niveau gespeeld. Áls het zover komt, verbaast me dat zeker. Maar wie had gedacht dat we na twee kampioenschappen nu weer bovenin zouden spelen?''

De derde helft is minstens zo belangrijk

Kogelman: ,,Gezelligheid is wel belangrijk. Voor zondag wordt een zanger geregeld in de kantine. Meestal gaan we na een aantal biertjes door naar Café 't Hoekje. Veel jongens zitten daar vijf uur na de wedstrijd nog.''

Kamphuis: ,,Wij hebben, denk ik, een mooie balans tussen presteren en gezelligheid. Iedereen wil graag winnen. Tegelijkertijd is het bij ons altijd feest. Na de nederlagen tegen Stadskanaal en Rolder Boys was het goed stil in de kleedkamer, maar gelukkig duurde dat niet te lang. Daar heb je niets aan. Na een verliespartij mag je volgens mij best lol hebben.''

Wij verslaan Dalfsen, want...

Kogelman: ,,De cijfers liegen niet. Wij scoren het meest en krijgen de minste goals tegen. Bovendien schiet ik de ballen niet in mijn eentje binnen. We hebben met Matthias Reimink en Job Heerink nog twee jongens in de dubbele cijfers. Daarnaast hebben we de laatste zeven wedstrijden gewonnen en zijn dus in de winning mood.''

Wij verslaan Lemelerveld, want...

Kamphuis: ,,Wij zijn extreem gebrand op de winst. Na de 3-0 tegen Beilen van zondag hebben we ons oude niveau weer terug. En thuis hebben we Lemelerveld in een goede wedstrijd al met 3-2 verslagen.’’