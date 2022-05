Lemelerveld en Voorwaarts halen uit, Beekbergen blijft in race om tweede plek en SDOL begaat geen misstap

Derde klasse Noah Janssen breekt definitief door bij Robur et Velocitas: ‘Hoop nog veel langer basisspe­ler te zijn’

Komende vrijdag wordt hij in het zonnetje gezet wegens zijn 12,5-jarig lidmaatschap van Robur et Velocitas. Zondag stond hij andermaal in de basis bij de hoofdmacht. Noah Janssen treedt in Apeldoorn in de voetsporen van zijn vader Guido. Zondag won hij samen met zijn ploeggenoten overtuigend van Turkse Kracht Deventer: 5-1.

1 mei