Lemelerveld fileert Heerde

Heerde had een week eerder voor een surprise gezorgd door koploper Dalfsen op een gelijkspel te houden. Mocht dat tot euforie hebben geleid, dan spoelde Lemelerveld dat ondubbelzinnig door het riool. Vol verbazing keken de spelers van de thuisploeg elkaar aan na nauwelijks een kwartier voetballen. Supporters scandeerden 'tien, tien, tien' na de 3-0 van Jordy Lugtenberg. En als paal, lat en een onterecht afgekeurde treffer niet in de weg hadden gestaan, was de wens van de supporters zeker uitgekomen.

,,Vooral in de eerste helft vond ik ons twee, drie klassen beter", zei uitblinker Stijn Kogelman. ,,Die pot hadden we, zelfs als we hem twee of drie keer opnieuw hadden gespeeld, ook niet verloren."

Lemelerveld raasde er als een Formule 1-bolide aan alle kanten voorbij. In de zevende minuut werd, volledig onterecht, een doelpunt van Lugtenberg geannuleerd wegens buitenspel. Maar dat vlekje werd in een tijdsbestek van nog geen vijf minuten volledig weggepoetst. Achtereenvolgens Lugtenberg, Kogelman en weer Lugtenberg zorgden ervoor dat de wedstrijd na een kwartier voetballen al gespeeld was.

Trainer Richard Smit vond dat zijn ploeg het grote klasseverschil had afgedwongen. Toch kon hij er niet omheen dat de verdedigers van Heerde flink schutterden. Zij rolden tot twee keer toe de rode loper uit. Met een tegentreffer tot gevolg.

Krachteloos

Hoe slecht een ploeg ook speelt, er worden altijd wel een of meerdere kansen gecreëerd. Zelfs dat lukte Heerde niet. Gedurende de hele wedstrijd kwam de ploeg niet verder dan drie schoten tussen de palen, waarbij de laatste wel heel typerend was. Het schot was zo krachteloos, dat keeper Rik Ramaker de bal met de voet aan kon nemen in zijn eigen doelgebied.

Een slordig half uurtje van de thuisploeg in de tweede helft was er mede debet aan dat de dubbele cijfers niet gehaald werden. Smit vond dat een puntje van kritiek, maar hij kon uiteindelijk blij zijn met het slotakkoord.

,,De 6-0 van Job Heerink, zo zie ik het graag. Een een-tweetje op de rand van de zestien, met een prachtige treffer als gevolg."