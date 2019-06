Lemelerveld in de laatste minuut uitgeschakeld in de nacompetitie

De openingsfase was van beide ploegen niet goed. Het gebruikelijke aftasten voerde de boventoon. De thuisploeg kroop als eerste uit haar schulp. Matthias Reimink, die Job Heerink in de spits verving, mocht aanleggen van zestien meter. Zijn poging werd knap gekeerd door doelman Van Sermondt.

Aan de andere kant was het voornamelijk oppassen voor Marco da Silva. De behendige buitenspeler was de gevaarlijkste man aan de Friese kant. Hij glipte halverwege de eerste helft door de verdediging. Zijn inzet vloog echter over het doel van Rik Ramaker.