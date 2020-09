Lemelerveld is voor trainer Richard Smit na vijf jaar geen uitdaging meer

De zaterdag tweedeklasser uit Zwolle heeft na rust grote moeite met het stoemp- en werkvoetbal dat Lemelerveld etaleert. De zege van de Sallandse formatie, na doelpunten van Job Heerink en Noah Tuïnk, is dan ook verdiend. Maar vreemd genoeg is Smit beter te spreken over het eerste dan het tweede deel van de wedstrijd. ,,Ik vond dat we in de eerste helft heel goed positiespel speelden. Ik zag patronen terug, waar we de afgelopen week op getraind hebben. Daar kan ik van genieten. Na rust hanteerden we meer de lange bal en brachten onze wissels iets extra’s, waardoor we de wedstrijd naar ons toetrokken. Maar in de eerste helft voetbalden we gewoon beter.” De analyse van Smit is typerend voor zijn zienswijze en is indirect ook de verklaring waarom hij Lemelerveld is ontgroeid. De ambities van de club komen simpelweg niet meer overeen met die van de trainer.