Lemmens terug naar Berkum, nog vier nieuwelingen

Meest opvallende naam van het nieuwe vijftal is Jordi Lemmens. Hij keert na een seizoen bij VV Staphorst terug bij de club. De 34-jarige verdediger speelde eerder vier seizoenen voor Berkum en is dus een bekend gezicht.

Van ZAC komt Lex Heimerikx over. De 23-jarige aanvallende middenvelder scoorde dit seizoen 15 keer namens de wapendragers, die mede dankzij zijn dadendrang promotie naar de 2e klasse realiseerde. Van CSV Apeldoorn komt de 19-jarige doelman Sil Fiddani over. In Apeldoorn was hij reservedoelman. Fidanni heeft een verleden bij de jeugd van Vitesse en het talententeam van Go Ahead Eagles.