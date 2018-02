Lemmens van Berkum naar Staphorst

Lemmens zit in zijn derde seizoen bij Berkum, hij speelde daarvoor zes jaar in het shirt van Rohda Raalte. ,,Het gevoel bij de VV Staphorst was vanaf het eerste gesprek direct goed'', stelt Lemmens. ,,Ik voelde waardering voor mij als speler en persoon. Dit heeft mij mede doen besluiten deze overstap te maken. Daarnaast het feit dat Staphorst een vaste klant is in de top van de hoofdklasse. Ik ben zelf erg benieuwd naar het nieuwe seizoen.''