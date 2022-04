Leroy de Boer is terug onder de lat: ‘Ik wilde Columbia helpen’

Het was gistermiddag een fikse tik voor Columbia. De laatste weken toch al wat geplaagde formatie van trainer Willem Mulderij ging nipt onderuit tegen laagvlieger Stevo uit Geesteren. Er waren met name in de slotfase de nodige kansen voor de Apeldoornse eersteklasser, maar gescoord werd er dus niet. De weer onder de lat teruggekeerde keeper Leroy de Boer was uiteraard teleurgesteld. ,,Het is vaak een kwestie van ‘net niet’ bij ons en dat is balen. Handhaving is en blijft het doel hier.”