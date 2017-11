Leussinks hobby loopt uit de hand

Sinds 3 november staat Laurens Leussink (43) aan het roer bij zondagderdeklasser Warnsveldse Boys. Niet omdat hij aasde op een nieuwe klus, maar om de club uit de brand te helpen. Het was min of meer een 'moetje'.

,,Nadat Rob Haveman door het bestuur op non-actief was gezet, heeft de spelersgroep aangegeven graag met mij verder te willen gaan", vertelt Leussink. ,,Ik was er in het seizoen 2014-2015 ook al trainer en heb ja gezegd. Maar ik doe het maar zeven maanden, eigenlijk was ik al gestopt als trainer."

Leuke dingen

De docent lichamelijke oefening op het Isendoorn College in Warnsveld ziet het niet als een beroep, het trainersvak. ,,Nee. Meer als een uit de hand gelopen hobby. Ik ben al van jongs af aan trainer, het moet geen werk worden. Na dit seizoen stop ik er ook weer mee, er zijn nog zo veel andere leuke dingen om te doen. Met mijn dochter naar de bioscoop gaan, met mijn zoon naar Eagles. Zeg nooit, nooit, maar de kans dat ik hierna ooit weer op het veld sta, is heel klein",, voorspelt Leussink, geboren en getogen in Lochem en tegenwoordig woonachtig in Zutphen.

Het vlaggenschip staat op de derde plaats in de derde klasse B, zondag was koploper Helios in Deventer met 2-0 te sterk.

Verschillen

,,We waren redelijk gelijkwaardig. De verschillen in deze klasse zijn sowieso niet al te groot. Verlies je twee keer op rij, dan kan je zo maar ineens op de onderste plaatsen staan. De groep heeft uitgesproken zo hoog mogelijk in het linkerrijtje te willen eindigen en een periodetitel te willen pakken. Of de ploeg in de tweede klasse iets te zoeken heeft, kan ik niet zeggen. Ik ben hier pas net weer begonnen."

Seizoenkaart

Wel weet hij dat komende zondag de punten in eigen huis blijven. ,,Dan spelen we thuis tegen Zwolle. Thuis moeten we onze duels gewoon winnen." Hij vreest dat zijn andere cluppie onderuit gaat in Limburg. ,,Nadat ik stopte als trainer, kocht ik een seizoenkaart van Go Ahead Eagles. Een leuke club, ik hoop dat ze winnen in Sittard. Maar eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren."