Liefhebber Anton Bijker (47) van SVN'69 wil nog altijd van geen wijken weten

Vierde klasse Joris van Mierlo is een kind van Victoria Boys, maar hij wil na 19 jaar zijn vleugels uitslaan

Al 19 jaar is het Victor stadion zijn thuis, maar voor hoe lang nog? Het is de vraag die Joris van Mierlo momenteel bezig houdt. Sinds hij zich op zesjarige leeftijd meldde aan de Berghuizerweg heeft hij het nodige meegemaakt met zijn cluppie, maar momenteel is de 25-jarige Apeldoorner zich aan het bezinnen op zijn toekomst.

6 maart