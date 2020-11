Liefhebbers geloven nog wel in normaal einde van de voetbalcompetitie, halve competitie als alternatief

Ruim 1200 mensen reageerden op het voorstel, waarin vier scenario’s werden geschetst voor het restant van de voetbalcompetitie. Bijna 37 procent van de stemmers - de optimisten - spreekt de hoop uit dat de competitie in het weekeinde van 16 en 17 januari hervat kan worden.

In dat geval staan er voor veel clubs nog wel ruim 20 wedstrijden op het programma, wat betekent dat de competitie verlengd moet worden tot in juni. De KNVB kan er ook voor kiezen om ruimte te winnen door de nacompetitie - die normaliter drie weken duurt - te schrappen of in te korten.

Herstart

De stemmers die minder vrolijk naar de toekomst kijken - 34 procent - houden rekening met een herstart van de competitie in maart. In dat geval zal de KNVB de opzet van de competitie moeten aanpassen en kiezen voor een halve competitie. Iets wat dit jaar in meerdere Scandinavische landen ook is gedaan.

Verder uitstel van de start van de competitie is dichterbij gekomen door de strengere maatregelen van het kabinet, die dinsdag zijn aangekondigd. Een van de aanpassingen betreft het aantal volwassen voetballers dat samen mag trainen, dat zijn er vanaf vandaag maar twee (in plaats van vier). Een groot aantal selectieteams traint sinds de tweede lockdown minder of helemaal niet meer.

Weinig steun

Er is weinig steun voor een aangepast competitiemodel, waarin anderhalve competitie wordt afgewerkt. Een kleine 12 procent van de stemmers is daar enthousiast over. Bijna 18 procent van de stemmers gelooft niet dat dit voetbalseizoen op een normale manier afgemaakt kan worden. Zij vrezen voor een tweede jaar op rij met een competitie zonder passend slot.

De reacties komen in grote mate overeen met de stemming die op de site van zusterkrant De Gelderlander is gehouden. Daar stemde 32 procent voor het invoeren van een halve competitie en rekent 26 procent van de stemmers erop dat de competitie vanaf half januari in zijn geheel kan worden uitgespeeld.

