Linkerrijtje komt in zicht voor Staphorst na tweede zege op rij: ‘Hele wedstrijd de controle gehad’

derde klasse Steenwij­ker­wold en Wacker delen niet alleen de punten, maar ook de ambities om kampioen te worden

Steenwijkerwold en Wacker bestreden elkaar in het coronaseizoen 2020 voor het laatst. De thuisploeg promoveerde dat jaar, Wacker is sinds dit seizoen terug in de derde klasse. Het evenwicht vertaalde zich zondagmiddag op het veld: 2-2.

20 november