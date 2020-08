Linksbuiten De Grote (22) moet bij Staphorst ook als spits kunnen spelen

Een jochie in Feyenoord-shirt schuifelt met een beteuterd gezicht over sportpark het Noorderslag. Het O21-team van zijn favoriete club is zojuist hoogstpersoonlijk geveld door Sander de Grote, de 22-jarige nieuwe spits van Staphorst. Mede dankzij zijn hattrick en de zeges op Feyenoord (4-0) en PEC Zwolle (2-0) sluit de derdedivisionist het mini-toernooi als winnaar af.

Zelfs voor de toeschouwer is de warmte amper te harden, zaterdagmiddag langs de lijn in Staphorst. Laat staan voor de voetballers van wie nog enige inspanning wordt verwacht. ,,Nee, dit was niet leuk”, zegt De Grote tien minuten na de eerste wedstrijd van Staphorst. Terwijl een aantal teamgenoten al onder de douche staat, ligt hij op de massagetafel in het naastgelegen hok. De tv staat aan, een voetbalwedstrijd.

,,Ik zag al dat andere wedstrijden in de regio waren vervroegd naar de ochtend, maar bij ons kon dat organisatorisch niet. Maar goed: Feyenoord en PEC hadden ook last van de hitte.”

Fouten afstraffen

Staphorst gaat het beste met de tropische omstandigheden om. Na de dikke zege op Feyenoord volgt later op de middag een degelijke overwinning op PEC O21 (2-0). De Grote speelt die wedstrijd niet meer mee, zijn taak is volbracht. De Rotterdammers leggen meerdere keren de rode loper uit voor de aanvaller van Staphorst, overgekomen van VV Emmen. ,,Als ze me laten lopen, kan ik die fouten zo afstraffen. Die spelers waren ook echt pissig op elkaar.”

De Grote, van origine een linksbuiten, is door Staphorst gehaald als multifunctionele aanvaller. Dus ook iemand die in de spits uit de voeten kan. Met andere woorden: clubman Martijn Brakke (34) krijgt er een serieuze concurrent bij. De Grote, bescheiden: ,,Dat wil ik niet zeggen, maar ik wil het hem wel moeilijk maken. Ik kende Martijn wel, qua naam. Ik heb veel respect voor hem. Zeventien jaar in het eerste spelen, dat doe je niet zomaar.”