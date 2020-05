Livai Vos is weer van gedachten veranderd, hij blijft spits van KHC

Poll | Video De wedstrijd van het jaar zonder supporters langs de lijn? ‘Streekder­by zonder publiek is ondenkbaar’

18:05 Wat is de streekderby in het amateurvoetbal nog waard zonder volk langs de lijn? Voorzitters van clubs in de regio breken zich het hoofd over die vraag. Want een potje voetballen, dat mag straks waarschijnlijk weer. Alleen publiek is vooralsnog niet welkom. Dan maar zonder? ,,Ondenkbaar en onbespreekbaar.”