LIVE | Alcides bekert door na strafschoppen, Groen Wit’62 leidt en Activia eindelijk van de hatelijke nul af

Teruglezen liveblog Alcides boekt nieuwe zege, Rohda Raalte klimt naar koppositie in 1E en IJssel­streek haalt uit tegen De Hoven

17 oktober Na pijnlijke nederlagen tegen HBS (0-3) en De Zouaven (7-0) en een gelijkspel tegen hekkensluiter Emmen leek Alcides de draad volledig kwijt te zijn. Niets blijkt echter minder waar. De ploeg uit Meppel boekte boekte zondagmiddag haar tweede opeenvolgende zege: TAC’90 werd met 6-3 verslagen. Het was niet het enige spektakelstuk op deze zondag, want Columbia en BVC’12 maakten er met acht doelpunten ook een feestje van. In dezelfde competitie deelde Rohda Raalte een tik uit aan Dalfsen, terwijl Apeldoornse Boys in 4F nipt te sterk was voor Beekbergen. Er viel in ieder geval weer genoeg te genieten. Herbeleef de voetbalzondag in onderstaand liveblog.