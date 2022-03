LIVE | Alcides breidt voorsprong nog verder uit, Rohda Raalte veel te sterk voor Voorwaarts en WWNA in de problemen

LiveblogDe strijd om de koppositie in de Hoofdklasse B is spannend en dat geldt zeker ook voor de titelrace in de eerste klasse E. Daarin gaat Rohda Raalte momenteel aan kop. De ploeg van Laurens Knippenborg kan deze zondag verder afstand nemen van TVC’28, dat niet in actie komt. Alcides daarentegen wel. De hoofdklasser uit Meppel gaat op eigen veld op jacht naar de eerste zege van 2022. In het liveblog ook aandacht voor de topper tussen AZC en Robur et Velocitas. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten!