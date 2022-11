LIVE | Alcides en Rohda Raalte in de problemen, Heino krijgt kansjes en Robur et Velocitas moet aan de bak

LiveblogHet leek lang een mislukte eerste seizoenshelft te gaan worden voor Heino, maar de goede resultaten beginnen inmiddels te komen. De ploeg van Martijn de Vogel hoopt tegen RKAVV een volgende stap in de goede richting te zetten. Rohda Raalte is sowieso goed op dreef, terwijl Alcides wel een overwinning kan gebruiken. In de eerste klasse D vervolgt Columbia de jacht op de eerste zege van het seizoen en in de derde klasse D komen koploper Colmschate’33 en Robur et Velocitas in actie.