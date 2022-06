LIVE | Alcides gaat de nacompetitie ontlopen, Groen Wit’62, AZC, WSV en SV Epe kunnen de titel al ruiken

vierde klasse EFC’58 is kampioen en dat mag iedereen weten, zelfs ver buiten Ermelo

De beloning, met als bekroning het kampioenschap in de vierde klasse C. Na jarenlang hard werken en er tegenaan hikken is de titel voor EFC’58. Eén punt volstond tegen SEH, het werden er drie. In een wedstrijd, die zelden een wedstrijd was: 3-0.

13:40