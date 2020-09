LIVE | Alcides geeft het in de slotfase helemaal weg tegen TAC’90 en Columbia druipt af na nederlaag tegen Dalfsen

LiveblogDe liefhebbers van het amateurvoetbal in Apeldoorn moesten er lang op wachten, maar vanmiddag is het eindelijk zover: de rentree van Columbia in de eerste klasse. Op slechts vijf minuten rijden met de auto strijden stadsgenoten Apeldoornse Boys en Groen Wit’62 onderling om de eerste driepunter van het nieuwe seizoen. Volg die wedstrijden en meer in onderstaand liveblog!