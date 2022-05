LIVE | Alcides heeft belangrijke voorsprong te pakken, spektakelstuk in Wenum-Wiesel en Heino leidt

Vrouwen Klarenbeek staan op de rand van de hoofdklas­se: ‘Zou mooi zijn als we daar niet tegen degradatie strijden’

Er zijn veel gekke dingen gebeurd in de voetballerij. In de absolute top, de diepe kelderklasse en alles wat daar tussen zit. Onmogelijke ontsnappingen, onverwachte overwinningen of bizarre nederlagen. Maar dat het eerste vrouwenteam van SC Klarenbeek de titel in de eerste klasse B zaterdag in Hoogeveen binnenhaalt, staat toch wel rotsvast. „In de hoofdklasse zullen we een ander spel moeten gaan spelen.”

22 mei