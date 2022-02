LIVE | Alcides hervat competitie met thuiswedstrijd, Epe verdedigt koppositie en kelderkraker in Broekland

AGOVV en WSV lopen niet meteen te hard van stapel, maar kijken uit naar een ‘normaal’ seizoen

Met de hervatting van de competities in het vooruitzicht leeft bij de amateurvoetballers weer een voorzichtig optimisme dat zij voor het eerst sinds 2019 een seizoen ‘normaal’ kunnen beëindigen. Ook spelers en begeleiders van AGOVV en WSV snakken naar het moment waarop tegenstanders niet meer luisteren naar de naam Delta of Omikron, maar dat zij zonder beperkingen en regelziekte de strijd kunnen aanbinden met SV Otterlo of DVC ’26.

30 januari