LIVE: Alcides jaagt op eerherstel, Columbia op bezoek bij Voorwaarts en Robur et Velocitas ontmoet SV Vaassen

LiveblogNa een spectaculaire voetbalzaterdag hopen de zondagclubs er ook een gedenkwaardige competitiestart van te maken. Eén van de affiches die het meest in het oog springt is de ontmoeting tussen Voorwaarts en Columbia in de eerste klasse. Ook Robur et Velocitas, Colmschate’33 en Warnsveldse Boys komen vandaag in actie, terwijl voor Alcides alweer de vijfde competitiewedstrijd op het programma staat. De hoofdklasser uit Meppel gaat na de pijnlijke nederlaag tegen HBS op jacht naar eerherstel. Volg alle verrichtingen in onderstaand liveblog!