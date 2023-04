LIVE | Alcides krijgt al vroeg in de tweede helft een nieuwe dreun, Overwetering maakt er toch weer een wedstrijd van

vierde klasse Ontslag Mulder bij CSV’28 leidt tot onvrede bij betrokke­nen: ‘Wat ze zeggen is absoluut niet waar’

CSV’28 mag dan wel koploper zijn in de vierde klasse E, toch is het onrustig. Afgelopen week werd trainer Berry Mulder de laan uitgestuurd. Met nieuwe trainer Kelvin Bonhof op de bank wonnen de oranjehemden van HTC (2-5), maar het laatste woord zal over de kwestie nog niet gezegd zijn.