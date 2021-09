LIVE: Alcides lijdt eerste nederlaag, WSV en Heino bekeren door

DISTRICTSBEKER De laatste bekeruit­sla­gen in de regio Zwolle: GA Kampen en SVI zijn al uitgescha­keld

18 september De laatste wedstrijden in de groepsfase van de districtsbeker zijn dit weekeinde gespeeld. Dat betekent dat het grootste deel van het deelnemersveld voor de knock-outfase bekend is. In het alles of niets-toernooi doen straks ook de hoofdklassers mee. Prominente uitgeschakelde teams zijn er al: de eersteklassers Go Ahead Kampen en SVI bekeren niet meer mee.