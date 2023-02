LIVE | Alcides moet achtervolgen, Dalfsen en Rohda Raalte leiden comfortabel en pak rammel dreigt voor Columbia

Eerste klasse Roodgele Rick Diender viert als DOS’er feest in derby tegen ‘zijn’ Go-Ahead: ‘Ik kon nog gewoon thuis komen’

Volgens zijn trainer Johan Pitstra is het een nuchtere jongen, die niet zo snel in de war raakt. Toch voelt Rick Diender extra zenuwen voor de stadsderby met DOS Kampen op bezoek bij ‘zijn’ club Go-Ahead Kampen. Het brengt het beste naar boven in de rechtsback, die aan de basis staat van de eenvoudige zege van DOS (0-2).

29 januari