LIVE | Alcides moet weer in de achtervolging, Wijhe’92 leidt met comfortabele cijfers bij Sc. Overwetering

liveblog SDOL pakt winst in derby tegen Haarle, Voorwaarts wint in leuk duel van WSV en Robur blijft steken op punt

Op de laatste zondag van maart stonden er weer de nodige duels op het programma. Voorwaarts won in een doelpuntrijk duel van WSV en nadert de Apeldoorners zo op de ranglijst. Dalfsen kon tegen Emmen een grote stap zetten richting lijfsbehoud, maar verloor met 0-2 en werkte zichzelf zo juist in de problemen. Haarle en SDOL speelden een derby die de bezoekers winnend afsloten. Robur kwam thuis tegen Holten niet verder dan een gelijkspel (1-1). Lees alles over deze wedstrijden en meer hieronder rustig terug.