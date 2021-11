LIVE | Alcides op voorsprong, Emst opent de score tegen De Hoven en Columbia jaagt op de tweede

LiveblogZaterdag stonden voorlopig voor de laatste keer toeschouwers langs de lijn bij wedstrijden in het amateurvoetbal. De zondagclubs zullen het dus vandaag al zonder de support van hun trouwe achterban moeten doen. In hoeverre dat invloed heeft op de prestaties, zal moeten blijken. In de hoofdklasse kan Alcides zich tegen Purmersteijn eigenlijk geen puntenverlies veroorloven. Een paar niveautjes lager Reünie jaagt op aansluiting bij koploper Markelo. Ook De Hoven kan goede zaken doen, terwijl Columbia zich ten koste van HAVO wil plaatsen voor de volgende ronde van de districtsbeker. Ga er dus maar weer goed voor zitten!