LIVE | Alcides slikt snelle gelijkmaker, Wissel op achterstand tegen Terwolde en AZC verdedigt koppositie in 3D

LiveblogNa het doelpuntenfestijn op zaterdag is het uiteraard de vraag of de zondagclubs er ook zo’n spectaculaire speeldag van kunnen maken. Ze zullen er vast en zeker alles aan gaan doen. Aan het programma ligt het in ieder geval niet. Zo hebben we in het liveblog onder meer aandacht voor Alcides, dat zijn laatste twee wedstrijden in de Hoofdklasse A wist te winnen. In 2E krijgt het wisselvallige WSV bezoek van de koploper, terwijl WWNA juist een gooi gaat doen naar de koppositie in 3D. Dan mag AZC thuis niet winnen van Warnsveldse Boys. Ook Lemelerveld en De Gazelle komen in actie. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten.