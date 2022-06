LIVE | Alles of niets voor VVOG, DVS’33 aast op de periodetitel en kraker tussen SC Genemuiden en SV Urk

Vierde klasse WZC hindert Heerde in de titel­strijd en pakt zelf en passant nog even een periodeti­tel mee

In een derby een periodetitel veilig stellen en je tegenstander dwarszitten in de strijd om de titel: het was een prima middag voor WZC. In een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend was, voelde een gelijkspel, terecht, als een overwinning: 2-2.

