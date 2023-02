LIVE | Batavia’90, Berkum, Olde Veste en SDC Putten azen op bekersucces, CSV Apeldoorn ontvangt SC Genemuiden

Prima primeur voor Heino dat de eerste thuiszege juist op Crazy Sunday boekt

Grote opluchting bij Heino. Diep, diep, diep in het seizoen zorgen de Sallanders voor een primeur. Met de overwinning (4-0) op Alphense Boys valt een grote last van de schouders: de eerste overwinning op eigen veld in de vierde divisie is een feit.