LIVE | Be Quick 1887 laat weinig heel van Alcides, aansluitingstreffer Overwetering komt te laat

Overzicht Zwolle HHC pikt draad weer op, Berkum zet reeks neer en Kamper clubs stellen teleur

Een goed gevuld programma dit weekend, met onder meer HHC Hardenberg, dat in de tweede helft gehakt maakte van Excelsior Maassluis en dankzij gunstige uitslagen op de andere velden weer mag hopen. Hopen mag Berkum des te meer, want na de derde overwinning op rij is er nu een serieus gat geslagen met de onderste plekken. De Kamper clubs konden niet juichen: DOS, Go-Ahead en KHC gingen alledrie onderuit. Dat en nog veel meer in dit overzicht, dat continu wordt aangevuld.