LIVE | Beekbergen neemt al vroeg afstand, Alcides hervat competitie met thuiswedstrijd en Epe verdedigt koppositie

Over­mars-nieuws komt keihard aan bij SV Epe: ‘De consequen­ties worden vanavond besproken’

Het nieuws over het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars is bij voetbalclub SV Epe ingeslagen als een bom. De Epenaar (48) was behalve directeur van Ajax ook het boegbeeld van de plaatselijke trots. Het jaarlijkse jeugdtoernooi is zelfs naar hem vernoemd. Vraag is of dat zo blijft.

7 februari