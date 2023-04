LIVE | Berkum en csv Apeldoorn strijden om plek in bekerfinale, WHC ontvangt asv Dronten en belangrijk duel in Dalfsen

Voor Berkum lonkt naast een fraaie eindklassering in de vierde divisie B ook een plaats in de finale van de districtsbeker, maar dan moet het wel zien te winnen van csv Apeldoorn. In Wezep staat de topper tussen WHC en asv Dronten op het programma, Dieze West gaat op bezoek bij FC Ommen en ASC’62 ontvangt DVC Dedemsvaart. Een belangrijke speeldag dus.