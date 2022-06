LIVE | Blijft SC Genemuiden op koers voor promotie naar de Tweede Divisie?

LiveblogBlijft de promotiedroom van SC Genemuiden in leven? De heenwedstrijd tegen SC Feyenoord resulteerde weliswaar in een 1-0 overwinning, maar het verschil is zeker nog niet gemaakt. DVS’33 staat daarentegen al met één been in de volgende ronde van de nacompetitie. Dat geldt niet voor Sparta Nijkerk en VVOG. Zij moeten vol aan de bak om te voorkomen dat hun seizoen vandaag al ten einde komt. Ook op een lager niveau gaat de nacompetitie van start. Zo aast AGOVV op een plekje in de tweede klasse, terwijl Batavia’90 een volgende stap richting de eerste klasse hoopt te zetten. Kortom, ga er maar weer lekker voor zitten!