LIVE | Broekland leidt in kelderkraker, SV Epe op rozen en frustraties nemen toe bij kansloos De Gazelle

Derde Divisie Na Bertus en Bert is met Bart nu de derde generatie Hoeve aan zet bij VVOG

In navolging van zijn opa Bertus (in 1969 algeheel amateurkampioen) en vader Bert (in 1997 zaterdagkampioen), is nu de derde generatie aan zet bij VVOG. Bart Hoeve (20) maakte tegen Barendrecht zijn basisdebuut met een 3-2 nederlaag.

15:09