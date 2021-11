LIVE | chaotische taferelen in Ruinerwold, Staphorst voltooit bizarre comeback en asv Dronten bekert verder

Daniel Branco de Sousa kan zich nog niet onderschei­den met Victoria Boys

De trainer met de misschien wel mooiste achternaam in het Apeldoornse amateurvoetbal slaagt er bij zijn eerste klus als hoofdtrainer vooralsnog niet in om naam te maken voor zichzelf en zijn ploeg. De simpele verklaring daarvoor ligt ‘m in het feit dat Daniel Branco de Sousa zondag met Victoria Boys tegen De Gazelle pas voor de vierde keer dit seizoen in competitieverband in actie kwam.

7 november