LIVE | Colmschate’33 in de achtervolging, sensationele start in Twello en Robur et Velocitas jaagt op de tweede

Derde Divisie Lichtzin­nig­heid wordt VVOG noodlottig tegen ter Leede

17 oktober De treffer van Shaquille Prijor in de vijfde minuut van de extra tijd was niet meer verwacht en totaal onnodig. Jake Wollgarten leverde zomaar een bal in, waarna Prijor Ter Leede naar de winst schoot. Het was een domper voor de Harderwijkers, die een punt na de oorwassing bij DVS’33 goed konden gebruiken. Een puntendeling was ook de juiste verhouding, omdat beide ploegen niet konden imponeren.