LIVE: Colombia staat te slapen, Alcides leidt in eigen huis en KCVO opent score in derby tegen SV Vaassen

Last-minute invaller zet DVS’33 op het juiste spoor tegen VVOG

10 oktober Als je dan toch de beste wedstrijd tot nu toe speelt, kan dat maar beter in de beladen derby tegen je buurman zijn. DVS’33 versloeg VVOG in de derby van de Veluwe. VVOG bleef ongeveer een uur overeind, maar na de prachtige 2-0 van Adriaan Kruisheer was het Harderwijkse verzet gebroken. DVS’33 bekroonde haar prestatie met een eclatante en voor VVOG pijnlijke 5-0 zege.