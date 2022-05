LIVE | Columbia en Alcides in de achtervolging, Heino start uitstekend en Sallandia kan titel al ruiken

LiveblogDe maand mei is aangebroken en dit betekent dat de beslissingen in de amateurcompetities nabij zijn. Meerdere ploegen, waaronder Rohda Raalte, Groen Wit’62 en AZC zetten vanmiddag bij een overwinning een belangrijke stap richting het kampioenschap. Sallandia maakt zich zelfs al op voor een titelfeestje. Maar er staat natuurlijk veel meer op het spel dan alleen de koppositie. Wat te denken van de strijd om plek twee in de eerste klasse E tussen Heino en SC Bemmel? Zij staan vanaf 14.00 uur tegenover elkaar. Kortom, het belooft een heerlijke middag te worden!