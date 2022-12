LIVE | Columbia en Alcides moeten achtervolgen, Hoonhorst in de problemen en nog geen goals bij Heino

Eerste klasse Winnend Nunspeet heeft weer iets van de oude glans terug en heeft opwaartse lijn weer te pakken

Het verschil in contrast is dit seizoen groot bij Nunspeet. Tegen FC de Bilt had het weer iets van zijn oude glans terug. 2-1. Met Max Jansen als rots in de branding achterin. ,,Ik heb lang moeten wachten op mijn kans, maar ik denk dat ik die nu wel gepakt heb.’’

11:50