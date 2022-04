LIVE | Columbia ontvangt Rohda Raalte, SC Genemuiden wil koppositie verstevigen en DVS’33 aast op revanche

Derde divisie Dwight Lodeweges weet spelers van VVOG te prikkelen: ‘Wat hij zegt komt wel binnen’

Drie maanden eerder dan voorzien is Dwight Lodeweges begonnen aan zijn derde avontuur bij VVOG. De Voorthuizenaar stapte midden in een drukke periode in bij VVOG, dat volop verwikkeld is in de strijd om handhaving in de derde divisie. Zaterdag pakte de ploeg thuis een punt tegen concurrent Ajax: 1-1.

13:23