LIVE | Creil-Bant moet meteen achtervolgen, Gorssel en Helios zijn los en SV Urk aast op koppositie

Jakob Boelens wil de slapende reus Sportclub Lochem tot leven wekken

Sportclub Lochem baarde vorige week opzien door voor maar liefst vier jaar in zee te gaan met trainer Laurens Leussink. In een wereld waarin vooral de waan van de dag regeert kiezen voetbalclubs vaak voor de korte termijn. De zondagderdeklasser kiest echter bewust voor een koerswijziging, waardoor de aanstelling van Leussink een stuk logischer is dan het op het eerste oog lijkt.

19 december