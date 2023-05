LIVE | Cruciale driepunter voor SV Urk, DVS buigt pas laat voor GVVV en titelstrijd in 4E wordt op laatste speeldag beslist

Overzicht Zwolle Pak slaag voor Alcides, Staphorst pakt een punt en voor d’Olde Veste nemen de degradatie­zor­gen toe

De meeste amateurclubs hebben nog drie wedstrijden voor de boeg, drie duels waarin de beslissingen vallen. In het eerste weekeinde van mei is het enkel de beurt aan de teams uit de divisies, plus een paar inhaalwedstrijden. Dit overzicht wordt ververst.