LIVE | CSV Apeldoorn moet vrezen voor een pak rammel, Berkum op rozen en Batavia’90 mist kans op kans

vierde divisie Alcides kruipt door het oog van de naald in Drentse derby tegen VKW: ‘We moeten gewoon niet opgeven’

Dankzij een doelpunt in de ‘dying seconds’ pakt Alcides nog een puntje in de kelderderby tegen VKW (2-2). Overleven is het enige doel voor de vierdedivisionist uit Meppel, die sinds kort hulp krijgt van een Oekraïense vluchteling.