LIVE | Csv Apeldoorn op voorsprong, Asv Dronten knikkert Flevo Boys uit de vierde divisie, ook voor VVOG valt het doek

Vierde klasse Het polderfeno­meen gaat ook aan Tonego niet voorbij, vrije val eindigt in kelderklas­se

Een tranendal is het niet na de derde degradatie van Tonego binnen vijf jaar. Gewenning en nuchterheid strijden om voorrang. Twee gemiste penalty’s resulteren in een fatale 1-3 nederlaag tegen Foarút. Tonego’s seizoen in een notendop eindigt met ‘troostbiertjes’. „Ik heb wel geleerd niet te blijven hangen in tegenslag bij voetbal.”